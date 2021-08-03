МВФ поможет миру оправиться после пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) выделяет 650 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.
Как говорится на сайте организации, МВФ начнет распределять средства 23 августа, и специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.
Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение "историческим" и "прививкой для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса", говорится в пресс-релизе.
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