Посольство Грузии в Турции призывает сограждан к осторожности

В Турции продолжают полыхать пожары, охватывая все больше территорий, власти страны предпринимают все меры для обеспечения безопасности людей

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Посольство Грузии в Турции в связи с масштабными пожарами в стране призывает к осторожности и публикует номера, по которым они могут связаться с консульством в случае необходимости.

"Регионы Турции Мугла и Анталия объявлены зонами стихийного бедствия из-за пожаров. Исходя из сложившейся сложной ситуации, в случае необходимости, граждане, находящийся в данных регионах, могут связаться по следующим номерам посольства Грузии в Анкаре: +90 312 491 80 30; +90 312 491 80 34; +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80", – говорится в заявлении посольства в Facebook.

Турция продолжает бороться со смертоносными лесными пожарами, охватившими страну. Власти сообщают, что 120 очагов взяты под контроль, но семь крупных пожаров пока не удается локализовать.

По меньшей мере 77 домов были повреждены в провинции Анталья и более 2 000 голов скота погибли в огне.

В минувшие выходные туристов и местных жителей пришлось эвакуировать из Бодрума и Мармариса. Когда пламя подползло ближе к береговой линии, людей пришлось вывозить на частных лодках. Как рассказали в Морской палате Бодрума, только с этого курорта на 12 лодках было вывезено больше тысячи человек.

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