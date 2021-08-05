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Военные учения в Ленинградской области

У афганской границы стартовали учения России, Таджикистана и Узбекистана

© photo: Sputnik / Pavel Gerasimov
В мире
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Во время учений планируется проверка накопленного боевого опыта и разработка общих подходов к ведению военных действий

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области близ границы с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

От российской стороны в церемонии открытия участвовал заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский, вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Фаррух Зиябаев.

"Сегодня мы открываем совместное учение с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, Республик Таджикистан и Узбекистан. Основная цель учения – это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооруженными силами наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой", — приводятся в сообщении слова Поплавского.

По его словам, во время учений планируется проверка накопленного боевого опыта, апробация оптимальных форм применения войск и разработка общих подходов к ведению военных действий.

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© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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Совместные учения на полигоне Харб-Майдон состоятся с пятого по десятое августа. От вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана задействуют более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты ЦВО. Всего от российской стороны в учении задействовали свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.

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