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Самолет британской авиакомпании British Airways в Лондоне

Великобритания переводит Грузию в список стран "красной зоны"

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1985)
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Особые правила посещения Великобритании на граждан Грузии будут распространяться с 8 августа. Помимо Грузии в "красный список" Великобритания также вводит Мексику, французские острова Майотта и Реюньонела

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Великобритания с 8 августа вносит Грузию в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса, сообщает посольство Великобритании в Тбилиси.

"В Великобритании меняется режим международных пассажирских перевозок. С 8 августа 2021 года Грузия будет внесена в так называемый "красный список", – говорится в заявлении посольства.

С более детальной информацией заинтересованные лица могут ознакомиться, пройдя по ссылке:

https://www.gov.uk/government/news/international-travel-country-listings-update?fbclid=IwAR1ysvtLw2-hji-p7DbyhNNrslERkaALBNqP7LzR1BYnvdas-Qz6vKztwfU

В "красный список" вместе с Грузией попали Мексика, французские острова Майотта и Реюньон.

А в список безопасных стран Великобритания добавила Австрию, Германию, Словению, Словакию, Латвию, Румынию и Норвегию.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 670 новых случаев инфекции. С начала пандемии зафиксировано более 436 тысяч случаев инфицирования, более 393 тысяч выздоровели, 5 986 скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1985)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Великобритания

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