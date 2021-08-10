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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

Ученые из Австралии признали эффективность вакцины "Спутник V"

© photo: Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik Грузия
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По мнению ученых из Австралии, изучивших возможности российской вакцины "Спутник - V", ее широкому распространению и признанию мешает политика

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя, заявил австралийский вирусолог, консультирующий ВОЗ, Гэри Громанн в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Специалист отметил, что в пользу "Спутника V" говорят как результаты испытаний, так и реальные данные.

"Этот препарат создан по такой же технологии, что и вакцины AstraZeneca, и Johnson & Johnson, и с учетом того, что при применении последних мы регистрируем редкие случаи тромбоза, можно предположить аналогичное развитие ситуации и со "Спутником". Если их нет <…>, вакцина великолепна", — считает Громанн. По его словам, эффективность российской вакцины превышает 92%.

Похожее мнение высказал профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул. По его словам, "Спутник V" является отличной вакциной и стоит в одном ряду с западными вакцинами, разработанными с использованием технологии мРНК.

Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак Спутник V
© photo: Sputnik / Евгений Биятов
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Ученый отметил, что сейчас российская вакцина применяется в 60 странах мира и уже полностью доказано, что серьезных побочных эффектов "Спутник" не вызывает. По словам Тула, ВОЗ уже давно должна была зарегистрировать российский препарат. Он показал лучшие результаты по сравнению, например, с китайской вакциной Sinovac, которая "имеет определенные проблемы с прозрачностью данных", но уже одобрена ВОЗ для применения.

При этом быстрое создание вакцины "Спутник" не является поводом для сомнений в ее эффективности, так как у разработчиков уже имелась база вакцин против MERS и SARS. Кроме того, ни одна из стран, в которой применяется препарат, не сообщила о возникших проблемах, добавил Тул.

По мнению ученых, "политика играет определенную роль в том, что "Спутник" пока не получил широкого распространения".

"Это проявление неравенства. Мы должны знать обо всех вакцинах и понимать, как они действуют, чтобы не оказаться в закрытом магазине", — полагает эпидемиолог Кэтрин Беннетт из Университета Дикина.

По ее словам, препараты, подобные российской вакцине, могут оказаться панацеей, но политика затрудняет принятие правильных решений.

Российский препарат "Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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Теги:
Вакцина, Вакцинация

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