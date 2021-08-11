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Пандемия коронавируса - вакцина Спутник V

Привитый от коронавируса вакциной в виде капель для носа рассказал о самочувствии

© AP Photo / Aaron Favila
В мире
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Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий у привитого не отмечалось

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал РИА Новости о своих ощущениях после вакцинации.

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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", – сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос.

Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый.

"Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали", – подчеркнул он.

Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019

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