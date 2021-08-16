Что не так с Tesla? В США начали проверку безопасности в системе автопилота

В рамках расследования решено проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Американское Национальное управление безопасности движения на дорогах (NHTSA) приступило к официальной проверке безопасности в системе автопилота Tesla - это произошло после нескольких аварий электромобилей, говорится в сообщении регулятора.

"С января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах", - говорится в сообщении NHTSA.

Между тем, регулятор отмечает, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты и на месте аварий были предприняты предупредительные меры, например, включены огни транспортных средств экстренных служб, были выставлены световое табло со стрелками и дорожные конусы.

Сообщается, что в рамках своего расследования NHTSA собирается проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.

При этом акции Tesla дешевеют на предварительных торгах в США на 1,8%.

Tesla Motors была учреждена в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто, штат Калифорния. Кроме электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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