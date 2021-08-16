19:20 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Военно-Грузинская дорога. Путешествия на машине Делика. Автомобиль Tesla едет по горной дороге

Что не так с Tesla? В США начали проверку безопасности в системе автопилота

© Sputnik / Viktor Kaminsky
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/1f/249322604.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210816/252597576/Chto-ne-tak-s-Tesla-V-SShA-nachali-proverku-bezopasnosti-v-sisteme-avtopilota.html

В рамках расследования решено проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Американское Национальное управление безопасности движения на дорогах  (NHTSA) приступило к официальной проверке безопасности в системе автопилота Tesla - это произошло после нескольких аварий электромобилей, говорится в сообщении регулятора.

"С января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах", - говорится в сообщении NHTSA.

Капсула SpaceX Crew Dragon приближается к Международной космической станции
© AP Photo / NASA
Компания Илона Маска планирует запустить в Грузии свой спутниковый Интернет

Между тем, регулятор отмечает, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты и на месте аварий были предприняты предупредительные меры, например, включены огни транспортных средств экстренных служб, были выставлены световое табло со стрелками и дорожные конусы.

Сообщается, что в рамках своего расследования NHTSA собирается проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.

При этом акции Tesla дешевеют на предварительных торгах в США на 1,8%.

Tesla Motors была учреждена в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто, штат Калифорния. Кроме электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
Полевой госпиталь для ковид-пациентов создают в столице Грузии - видео
Полевой ковид-госпиталь создают в Тбилиси - видео с места событий
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться