Говорить о признании талибов рано, но Россия выступает за диалог в Афганистане – Лавров

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится с признанием движения "Талибан"* законной властью в Афганистане, однако поддерживает начало диалога всех политических сил страны.

"Мы поддерживаем начало всеохватного диалога национального с участием всех политических этноконфессиональных сил Афганистана. В пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай и председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, они находятся в Кабуле, они внесли такое предложение", - сказал Лавров журналистам.

По его словам, Россия не торопится с признанием "так же, как и все остальные страны".

Также он назвал главной ошибкой западных стран в отношениях с Афганистаном попытку навязать народу этой страны собственные "каноны".

"Делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, – ну это наивно, и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны", – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.