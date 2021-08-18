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Президент Афганистана Ашраф Гани

Президент Афганистана находится с семьей в ОАЭ

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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Он бежал из Афганистана в конце прошлой недели после захвата власти в стране боевиками движения "Талибан"*, после чего глава МИД страны обратился к Интерполу с просьбой задержать президента

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находится в стране, сообщает РИА Новости.

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© video: Ruptly
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"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", - говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Теги:
Афганистан, ОАЭ

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