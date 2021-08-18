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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани

"Меня вынудили" – президент Афганистана обратился к народу

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор, и он заверил, что скоро вернется в страну

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что покинул страну, потому что не хотел быть причиной кровопролития. Об этом пишет РИА Новости.

"Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь", — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

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© video: Sputnik
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Политик отметил, что представители движения "Талибан"*, обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. Также он опроверг информацию о том, что покинул Кабул с деньгами, и заявил о скором возвращении в страну.

На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.

Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.

Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
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