Евросоюз начал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Евросоюз уже начал готовиться к вероятному наплыву мигрантов из-за нестабильности в Афганистане, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Еврокомиссия во вторник провела заседание рабочей группы с участием представителей европейских государств и профильных агентств ЕС, на которой обсуждались варианты развития событий и уровень готовности.

"Нестабильность в Афганистане, вероятно, приведет к усилению миграционного потока. Мы готовимся ко всем сценариям. Мы не должны ждать, когда беженцы окажутся на внешних границах ЕС. Важно помочь попасть в государства ЕС тем, кто сталкивается с непосредственными угрозами", – сказала Йохансон в обращении по итогам видеоконференции министров внутренних дел ЕС.

По словам еврокомиссара, нельзя допустить того, чтобы люди отправлялись в ЕС незаконными и небезопасными дорогами. Она отметила, что речь идет о журналистах, сотрудниках неправительственных организаций, правозащитниках. Причем приоритет должен быть отдан женщинам.

По мнению Йохансон, также необходимо оказать поддержку перемещенным лицам, остающимся на территории Афганистана.

"Порядка 550 тысяч афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны с начала текущего года", - сказала еврокомиссар. По ее данным, они добавились к еще 2,9 миллионам афганцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в 2020 году.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

* Террористическая организация, запрещенная в России