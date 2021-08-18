22:35 18 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6715
  • 100 RUB4.2464
  • USD3.1191
Поиск
Талибы в Кабуле, Афганистан

Евросоюз начал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана

© AP Photo / Rahmat Gul
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/11/252601220.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210818/252617165/Evrosoyuz-nachal-gotovitsya-k-naplyvu-migrantov-iz-Afganistana.html

По мнению Йохансон, также необходимо оказать поддержку перемещенным лицам, остающимся на территории Афганистана

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Евросоюз уже начал готовиться к вероятному наплыву мигрантов из-за нестабильности в Афганистане, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
"Меня вынудили" – президент Афганистана обратился к народу

По ее словам, Еврокомиссия во вторник провела заседание рабочей группы с участием представителей европейских государств и профильных агентств ЕС, на которой обсуждались варианты развития событий и уровень готовности.

"Нестабильность в Афганистане, вероятно, приведет к усилению миграционного потока. Мы готовимся ко всем сценариям. Мы не должны ждать, когда беженцы окажутся на внешних границах ЕС. Важно помочь попасть в государства ЕС тем, кто сталкивается с непосредственными угрозами", – сказала Йохансон в обращении по итогам видеоконференции министров внутренних дел ЕС.

По словам еврокомиссара, нельзя допустить того, чтобы люди отправлялись в ЕС незаконными и небезопасными дорогами. Она отметила, что речь идет о журналистах, сотрудниках неправительственных организаций, правозащитниках. Причем приоритет должен быть отдан женщинам.

По мнению Йохансон, также необходимо оказать поддержку перемещенным лицам, остающимся на территории Афганистана.

"Порядка 550 тысяч афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны с начала текущего года", - сказала еврокомиссар. По ее данным, они добавились к еще 2,9 миллионам афганцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в 2020 году.

Лавров увидел обнадеживающие сигналы со стороны талибов* - видео
© video: Sputnik
Лавров увидел "обнадеживающие сигналы" со стороны талибов* - видео

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Теги:
Афганистан, Евросоюз, беженцы

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Талибы в Кабуле, Афганистан
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
Лавров увидел обнадеживающие сигналы со стороны талибов* - видео
Лавров увидел "обнадеживающие сигналы" со стороны талибов* - видео
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться