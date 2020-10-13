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Тройной мост в столице Словении Любляне

Грузинский мультфильм о "Заброшенной деревне" покажут в Словении

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2117)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201013/249699338/Gruzinskiy-multfilm-o-Zabroshennoy-derevne-pokazhut-v-Slovenii.html

За победу в фестивале вместе с грузинским фильмом будут бороться картины режиссеров из стран Центральной и Восточной Европы

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мультфильм "Заброшенная деревня" грузинского режиссера Мариам Капанадзе вошел в конкурсную программу Международного анимационного фестиваля в Словении, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Кадр из фильма Начало Дэи Кулумбегашвили
photo : courtesy of Georgian National Film Center
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Animateka - это недельный фестиваль, который ежегодно проходит в Словении. Смотр в основном ориентирован на короткометражную кинопродукцию из стран Центральной и Восточной Европы. Ежегодно проект приглашает множество представителей отрасли — как словенских, так и иностранных гостей.

Фестиваль в этом году соберет множество мультфильмов с разных стран: он пройдет с 30 ноября по 6 декабря 2020 года.

Грузинский анимационный фильм "Заброшенная деревня" был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе выступила как режиссером, так и автором сценария картины.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2117)


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