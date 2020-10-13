Грузинский мультфильм о "Заброшенной деревне" покажут в Словении

За победу в фестивале вместе с грузинским фильмом будут бороться картины режиссеров из стран Центральной и Восточной Европы

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мультфильм "Заброшенная деревня" грузинского режиссера Мариам Капанадзе вошел в конкурсную программу Международного анимационного фестиваля в Словении, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Animateka - это недельный фестиваль, который ежегодно проходит в Словении. Смотр в основном ориентирован на короткометражную кинопродукцию из стран Центральной и Восточной Европы. Ежегодно проект приглашает множество представителей отрасли — как словенских, так и иностранных гостей.

Фестиваль в этом году соберет множество мультфильмов с разных стран: он пройдет с 30 ноября по 6 декабря 2020 года.

Грузинский анимационный фильм "Заброшенная деревня" был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе выступила как режиссером, так и автором сценария картины.