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"Чертовски хорош" - Шайя Лабаф посвятил коронавирусу иммерсивный спектакль

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1352)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201013/249699637/Chertovski-khorosh---Shayya-Labaf-posvyatil-koronavirusu-immersivnyy-spektakl-.html

Пандемия коронавируса, увы, проникает не только в нашу жизнь, но и в искусство. Поэтому неудивительно, что знаменитый киноактер посвятил СOVID-19 целый спектакль

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Коронавирус стал главным героем иммерсивного спектакля, который опасному вирусу посвятили знаменитый американский киноактер Шайя Лабаф и члены его экспериментальной театральной компании Slauson Rec, пишет The Hollywood Reporter.

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Иммерсивный спектакль – это когда зритель максимально погружается в действие, а иногда может даже принять в нем участие.

​Название постановки — "5711 Avalon". Действо спектакля развернулось по адресу парковки на юге Лос-Анджелеса. Все персонажи пьесы носят средства индивидуальной защиты. При этом зрители следят за представлением из автомобилей, как в кинотеатре формата drive-in.

Рабочим материалом для спектакля стали многочисленные интервью актеров с врачами и волонтерами, работавшими на передовой, а также новости, выходившие в период с апреля по июнь 2020 года. 

"Посмотрел этот спектакль сегодня вечером, и он чертовски хорош! Пожалуйста, посмотрите, если у вас есть возможность!! Хочу поблагодарить Шайю, весь актерский состав и съемочную группу за их невероятную работу!" — пишет в своем Twitter рэпер Kid Cudi, гость одного из первых показов спектакля.

Шайя Лабаф создал свою театральную компанию Slauson Rec. в 2018 году. Присоединиться к ней мог любой желающий.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1352)


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