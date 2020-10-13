"Чертовски хорош" - Шайя Лабаф посвятил коронавирусу иммерсивный спектакль

Пандемия коронавируса, увы, проникает не только в нашу жизнь, но и в искусство. Поэтому неудивительно, что знаменитый киноактер посвятил СOVID-19 целый спектакль

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Коронавирус стал главным героем иммерсивного спектакля, который опасному вирусу посвятили знаменитый американский киноактер Шайя Лабаф и члены его экспериментальной театральной компании Slauson Rec, пишет The Hollywood Reporter.

"Коронавирус - это следствие накопленной кармы людей" - Далай-лама >>>

Иммерсивный спектакль – это когда зритель максимально погружается в действие, а иногда может даже принять в нем участие.

About last weekend: Shia LaBeouf is directing an immersive play called “5711 Avalon,” about a COVID-19 testing facility, mounted with his team from @SlausonRec. Program came in a specimen bag, adding to the whole pandemic experience. pic.twitter.com/qMKIkLEGNd — Chris Gardner (@chrissgardner) October 13, 2020

​Название постановки — "5711 Avalon". Действо спектакля развернулось по адресу парковки на юге Лос-Анджелеса. Все персонажи пьесы носят средства индивидуальной защиты. При этом зрители следят за представлением из автомобилей, как в кинотеатре формата drive-in.

Рабочим материалом для спектакля стали многочисленные интервью актеров с врачами и волонтерами, работавшими на передовой, а также новости, выходившие в период с апреля по июнь 2020 года.

"Посмотрел этот спектакль сегодня вечером, и он чертовски хорош! Пожалуйста, посмотрите, если у вас есть возможность!! Хочу поблагодарить Шайю, весь актерский состав и съемочную группу за их невероятную работу!" — пишет в своем Twitter рэпер Kid Cudi, гость одного из первых показов спектакля.

Шайя Лабаф создал свою театральную компанию Slauson Rec. в 2018 году. Присоединиться к ней мог любой желающий.