Как Демна Гвасалия попал в американский сериал "Мы те, кто мы есть"

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. О всемирно известном дизайнере грузинского происхождения Демне Гвасалия заговорили в мини-сериале американской телевизионной компании HBO "Мы те, кто мы есть" (We Are Who We Are).

"Мы те, кто мы есть" - это драма о взрослении от одного из самых сенсационных европейских режиссеров Луки Гуаданьино, который известен миру такими работами как "Назови меня своим именем", "Суспирия", "Большой всплеск".

HBO : "We are who we are" წამყვანი ამერიკული სატელევიზიო სტუდიის, HBO - ს ახალ სერიალში, "We are who we are" : "იცი დემნა გვასალია? -არა, ვშიშობ არ ვიცი. -ის არის ვეტმანის მთავარი დიზაინერი, ახლა კი ბალენსიაგასთვისაც მუშაობს. ის არის ქართველი. მას ახსოვს ომი იმ დროიდან, როდესაც პატარა ბიჭი იყო."🖤 Опубликовано Demna Gvasalia Daily Четверг, 15 октября 2020 г.

В сериале, который рассказывает о повседневной жизни американской молодежи в Италии, есть эпизод, где герои фильма рассказывают о Демне:

- Ты знаешь Демну Гвасалия?

- Боюсь, нет.

- Он главный директор Vetements, а сейчас работает и в Balenciaga. Он грузин, помнит войну с того времени, когда был маленьким мальчиком, - говорит герой.

Одно уточнение: авторы сериалы немного ошиблись, Гвасалия в данное время уже не является директором бренда Vetements, который он создал вместе со своим братом Гурамом Гвасалия в 2014 году. Но в сентябре 2019 года стало известно, что Демна покидает бренд, так как решил полностью посвятить себя бренду Balenciaga, креативным директором которого является с 2015 года.