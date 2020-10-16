12:50 16 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7806
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2249
Поиск
Группа Мгзавреби (Mgzavrebi)

Группа "Мгзавреби" перенесла свои концерты в России на апрель 2021 года

photo: Mgzavrebi Band / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2119)
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201016/249723441/Gruppa-Mgzavrebi-perenesla-svoi-kontserty-v-Rossii-na-aprel-2021-goda.html

Музыканты признались, что в изоляции занимаются не только созданием новой музыки, но и саморазвитием и спортом

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" анонсировала серию концертов в России на апрель 2021 года, об этом члены группы сообщили в соцсети Facebook.

Известно, что в связи с пандемией коронавируса популярному за пределами родины коллективу пришлось отменить множество концертов. Музыканты были вынуждены перенести свой большой апрельский тур по городам России.

Музыкант группы MGZAVREBI Гиги Дедаламазишвили
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
"In Vino Veritas" - группа Mgzavrebi рассказала о создании своего хита

"За время пандемии мы, кажется, поняли, что чувствуют музыканты, когда заканчивают свои карьеры и уходят на пенсию. Все вокруг работают, а ты сидишь и ждешь, когда будет возможность взять в руки гитару и снова оказаться на сцене. Сказать, что мы соскучились – ничего не сказать…", – говорится на странице.

Но, по словам музыкантов, времени они зря не теряют. Сейчас группа занимается не только новой музыкой, но и саморазвитием – читают, занимаются спортом, "молодеют – морально, физически и музыкально".

Даты концертов музыканты выложат позже. Пока известно, что в Москве "Мгзавреби" встретятся со своими слушателями 10 апреля 2021 года в Adrenaline Stadium.

Музыканты исполняют музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.

Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова Дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, на Украине и в других странах.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2119)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться