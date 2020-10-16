Группа "Мгзавреби" перенесла свои концерты в России на апрель 2021 года

Музыканты признались, что в изоляции занимаются не только созданием новой музыки, но и саморазвитием и спортом

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" анонсировала серию концертов в России на апрель 2021 года, об этом члены группы сообщили в соцсети Facebook.

Известно, что в связи с пандемией коронавируса популярному за пределами родины коллективу пришлось отменить множество концертов. Музыканты были вынуждены перенести свой большой апрельский тур по городам России.

"За время пандемии мы, кажется, поняли, что чувствуют музыканты, когда заканчивают свои карьеры и уходят на пенсию. Все вокруг работают, а ты сидишь и ждешь, когда будет возможность взять в руки гитару и снова оказаться на сцене. Сказать, что мы соскучились – ничего не сказать…", – говорится на странице.

Но, по словам музыкантов, времени они зря не теряют. Сейчас группа занимается не только новой музыкой, но и саморазвитием – читают, занимаются спортом, "молодеют – морально, физически и музыкально".

Даты концертов музыканты выложат позже. Пока известно, что в Москве "Мгзавреби" встретятся со своими слушателями 10 апреля 2021 года в Adrenaline Stadium.

Музыканты исполняют музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.

Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова Дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, на Украине и в других странах.