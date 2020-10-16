"Вечная любовь?": певица Кэти Мелуа выпустила очень личный альбом

В свою музыку Мелуа, как всегда, вложила всю душу и личный мир, который сильно пошатнулся после расставания с супругом-мотогонщиком

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Знаменитая британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа выпустила новый студийный альбом ALBUM №8.

Пластинка ALBUM №8 состоит из совершенно новых 10 композиций, написанных Кэти в Англии и Грузии. В ее записи приняли участие Грузинский филармонический оркестр и Женский камерный хор из Гори.

"Альбом №8 Кэти Мелуа - очень личный, открытый альбом о любви и утрате, дважды номинированный на премию Brit Award, - спродюсированный и аранжированный Лео Абрахамсом - включает десять великолепно составленных, пахнущих автобиографией. Каждая представляет собой виньетку, рассказывающую историю, серию мыслей, как если бы они были прочитаны из дневника", - пишет The Upcoming.

Любопытно, что в новом альбоме Кэти Мелуа очевидно задается вопросом о вечной любви. Причина этого - сильные личные переживания певицы, которая в августе этого года рассталась со своим мужем, английским мотогонщиком Джеймсом Тоузлендом, с которым прожила в браке семь лет.

Примечательно, что клип на одну из песен нового альбома этим летом Мелуа снимала на Черноморском побережье Аджарии. Видеосъемки проходили в Батумском ботаническом саду, на Батумском бульваре, на побережье в Сарпи и Цихисдзири, а также в селе Мериси.

Режиссером клипа является Мариам Сичинава, а за операторскую работу отвечает Алекс Омиадзе. Что касается визуальной части, то об одеянии певицы позаботилась батумский дизайнер Тако Меквабидзе.

Кеэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет - в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кэти выступала в Тбилиси с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания " Почетный гражданин Тбилиси".