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The Voice of Greece

Грузинка оригинально перепела Билли Айлиш и попала на греческий "Голос" - видео

photo: The Voice of Greece / FB
Культура
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Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (21)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201016/249726573/Gruzinka-originalno-perepela-Billi-Aylish-i-popala-na-grecheskiy-Golos---video.html

Прекрасный голос и отличный музыкальный выбор помогли проживающей в Греции юной грузинке попасть на престижное вокальное телешоу

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Греции восемнадцатилетняя грузинка Натия Иараджули стала участницей "Слепых прослушиваний" на популярном проекте The Voice of Greece ("Голос Греции"). 

Девушка так оригинального перепела один из хитов американской певицы Билли Айлиш и Халида Lovely, что смогла очаровать своим красивым вокалом большинство судей шоу.

В итоге к грузинской исполнительнице обернулись сразу трое членов жюри. И Натия выбрала в свои наставники известного греческого исполнителя Сакиса Руваса. Он представлял Грецию на "Евровидении - 2004" и принес стране третье место.

 

Песня Lovely вышла весной 2018 года для официального саундтрека второго сезона драматического телесериала от Netflix "13 причин почему". Песня была включена в расширенное издание мини-альбома Айлиш, Don't Smile at Me (2017).

Трек Lovely был очень тепло принят музыкальными критиками и стал излюбленной композицией для исполнения на различных вокальных шоу мира.

Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (21)


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