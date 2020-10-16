Грузинка оригинально перепела Билли Айлиш и попала на греческий "Голос" - видео

Прекрасный голос и отличный музыкальный выбор помогли проживающей в Греции юной грузинке попасть на престижное вокальное телешоу

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Греции восемнадцатилетняя грузинка Натия Иараджули стала участницей "Слепых прослушиваний" на популярном проекте The Voice of Greece ("Голос Греции").

Девушка так оригинального перепела один из хитов американской певицы Билли Айлиш и Халида Lovely, что смогла очаровать своим красивым вокалом большинство судей шоу.

В итоге к грузинской исполнительнице обернулись сразу трое членов жюри. И Натия выбрала в свои наставники известного греческого исполнителя Сакиса Руваса. Он представлял Грецию на "Евровидении - 2004" и принес стране третье место.

Песня Lovely вышла весной 2018 года для официального саундтрека второго сезона драматического телесериала от Netflix "13 причин почему". Песня была включена в расширенное издание мини-альбома Айлиш, Don't Smile at Me (2017).

Трек Lovely был очень тепло принят музыкальными критиками и стал излюбленной композицией для исполнения на различных вокальных шоу мира.