Грузинский режиссер Дэя Кулумбегашвили объявлена членом жюри 2020 Special Cannes

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Триумфатор недавнего фестиваля в Сан-Себастьяне — грузинская режиссер Дея Кулумбегашвили - станет членом жюри 2020 Special Cannes, говорится на официальном сайте Каннского фестиваля.

В этом году из-за пандемии коронавируса Каннский фестиваль решили провести в сокращенном формате. В итоге с 27 по 29 октября во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах состоится фестиваль 2020 Special Cannes — это специальный проект Международного Каннского кинофестиваля 2020 года. Мероприятие включает в себя две конкурсные программы: короткий метр и секцию студенческого кино Cinéfondation.

На 2020 Special Cannes будет представлена часть картин, которые в этом году были отобраны в официальную программу. Одна из них - это грузинская драма Кулумбегашвили "Начало".

Вместе с грузинским фильмом на смотре представлены еще три ленты: "Триумф" (Un Triomphe / The Big Hit!, Франция, 2020) режиссера Эммануэля Курколь, "Два Альфреда" (Les Deux Alfred / The French Tech, Франция, 2020) Брюно Подалидеса и "Настоящие матери" (Asa Ga Kuru / True Mothers, Япония, 2020) режиссера Наоми Кавасе.

Что касается амплуа члена жюри, то Кулумбгешвили будет судить работы в конкурсе короткого метра и конкурсной секции Cinéfondation. За "Золотую пальмовую ветвь" конкурса короткого метра поборются 11 работ. Обладателей трех призов секции Cinéfondation жюри выберет из 17 студенческих картин.

Коллегами Дэи по судебному составу станут режиссер, сценарист Клер Бюргер, актер

Дамиен Боннар, режиссер, сценарист и продюсер Рашид Бушареб, продюсер Шарль Жильбер и актриса Селин Саллетт.

Эпидемия коронавируса нового типа заставила организаторов 73-й Международного Каннского кинофестиваля перенести дату несколько раз. Сначала он должен был пройти в мае этого года. В начале весны дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. Но в мае президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр окончательно объявил о финальной отмене смотра.