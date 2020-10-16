21:30 16 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7806
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2249
Поиск
Золотая пальмовая ветвь 66-го Каннского кинофестиваля

Грузинский режиссер Дэя Кулумбегашвили объявлена членом жюри 2020 Special Cannes

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2120)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201016/249727340/Gruzinskiy-rezhisser-Dea-Kulumbegashvili-obyavlena-chlenom-zhyuri-2020-Special-Cannes.html

Триумф грузинского режиссера продолжается, теперь молодой кинематографист будет судить работы своих коллег

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Триумфатор недавнего фестиваля в Сан-Себастьяне — грузинская режиссер Дея Кулумбегашвили - станет членом жюри 2020 Special Cannes, говорится на официальном сайте Каннского фестиваля. 

Пленочные кадры - негативы
© CC0 / Pixabay
Грузинский фильм "Начало" получил приз Международной ассоциации кинокритиков в Торонто

В этом году из-за пандемии коронавируса Каннский фестиваль решили провести в сокращенном формате. В итоге с 27 по 29 октября во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах состоится фестиваль 2020 Special Cannes — это специальный проект Международного Каннского кинофестиваля 2020 года. Мероприятие включает в себя две конкурсные программы: короткий метр и секцию студенческого кино Cinéfondation.

На 2020 Special Cannes будет представлена часть картин, которые в этом году были отобраны в официальную программу. Одна из них - это грузинская драма Кулумбегашвили "Начало".

Вместе с грузинским фильмом на смотре представлены еще три ленты: "Триумф" (Un Triomphe / The Big Hit!, Франция, 2020) режиссера Эммануэля Курколь, "Два Альфреда" (Les Deux Alfred / The French Tech, Франция, 2020) Брюно Подалидеса и "Настоящие матери" (Asa Ga Kuru / True Mothers, Япония, 2020) режиссера Наоми Кавасе.

Что касается амплуа члена жюри, то Кулумбгешвили будет судить работы в конкурсе короткого метра и конкурсной секции Cinéfondation. За "Золотую пальмовую ветвь" конкурса короткого метра поборются 11 работ. Обладателей трех призов секции Cinéfondation жюри выберет из 17 студенческих картин.

Статуэтка Оскар
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Кто поборется за "Оскар": киноцентр Грузии начал поиск фильма-кандидата

Коллегами Дэи по судебному составу станут режиссер, сценарист Клер Бюргер, актер  
Дамиен Боннар, режиссер, сценарист и продюсер Рашид Бушареб, продюсер Шарль Жильбер и актриса Селин Саллетт.

Эпидемия коронавируса нового типа заставила организаторов 73-й Международного Каннского кинофестиваля перенести дату несколько раз. Сначала он должен был пройти в мае этого года. В начале весны дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. Но в мае президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр окончательно объявил о финальной отмене смотра.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2120)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
Шанс стать звездой - кто представит Грузию на проекте Ты супер!
"Шанс стать звездой" - кто представит Грузию на проекте "Ты супер!"
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться