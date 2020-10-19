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George Keburia

Тотальная женственность: дизайнер George Keburia представил новую коллекцию

photo : courtesy of George Keburia
Культура
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Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (221)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201019/249746326/Totalnaya-zhenstvennost-dizayner-George-Keburia-predstavil-novuyu-kollektsiyu.html

Мягкие оттенки, эхо 70-х, атлас, пух и игривость - один из лучших дизайнеров Грузии представил свое видение моды на грядущий сезон

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Известный грузинский дизайнер Георгий Кебурия опубликовал фотографии своей новой коллекции весна-лето 2021.

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SS21 BY JAM PROJECT @JAMPROJECTAGENCY model: @tinatinzhorzholiani_ @natalimodels makeup: @nino__sopromadze hair: @viktoria.gigiashvili @makeupinstitutegeorgia

Публикация от ᴷᴱᴮᵁᴿᴵᴬ (@georgekeburia)

Очередное творение популярного дизайнера-самоучки демонстрирует тотальную женственность, несмотря на то, что Кебурия всегда старается объединить в своих работах женское и мужское.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

SS21 BY JAM PROJECT @JAMPROJECTAGENCY model: @tinatinzhorzholiani_ @natalimodels makeup: @nino__sopromadze hair: @viktoria.gigiashvili @makeupinstitutegeorgia

Публикация от ᴷᴱᴮᵁᴿᴵᴬ (@georgekeburia)

Основные цвета новой коллекции – это пастельные оттенки: мятный персиковый, сиреневый и лавандовый. Из-за выбранной палитры цветов и материалов – шифона, атласа, деталей в виде пушистых нежных рукавов – коллекция кажется очень легкой и воздушной.

Кебурия не забыл и о своей "фишке": солнечных очках – аксессуаре, без которого коллекции не бывает. В данном случае, судя по всему, дизайнер вдохновился 70-ми годами. Массивность, но в то же время аккуратность линий, интересный дизайн и оттенки только добавляют изюминки в образы.

Георгий Кебурия — дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший дебютант".

Грузинский дизайнер Георгий Кебурия
photo: Giorgi Keburia / FB
Грузинский дизайнер Георгий Кебурия

Мировые звезды не раз выбирали наряды от Георгия Кебурия: актриса Линдси Лохан и певица Леди Гага тоже блистали в нарядах от молодого грузинского дизайнера. Между тем, известность Кебурия приобрел в 2017 году благодаря солнечным очкам-лисичкам, которые пришлись по душе модницам в разных странах мира. Очки Кебурия приобрели сестры-модели Хадид, а также сестры Кардашьян, Памела Андерсон и многие другие.

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (221)


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