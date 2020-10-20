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Певица Барбаре Самхарадзе

Грузинка Барбаре Самхарадзе намерена покорить Britain's Got Talent

photo: Barbara Samkharadze / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2124)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201020/249753403/Gruzinka-Barbare-Samkharadze-namerena-pokorit-Britains-Got-Talent.html

Девушка с потрясающим вокалом и без специального музыкального образования решила попытать судьбу за пределами родины

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Молодая грузинская исполнительница, победитель шоу талантов "Ничиери" Барбаре Самхарадзе решила покорить Великобританию - девушка подала заявку на популярный британский проект Britain's Got Talent.

თუ რამეს მივაღწიე ამ პროექტში უფრო მეტს, ეს აქ იყოს მემორისთვის 😂❤️ შერჩევითი ეტაპი ✅🤓

Опубликовано Barbara Samkharadze Понедельник, 19 октября 2020 г.

Об этом Самхарадзе сообщила своим подписчикам в соцсети Facebook. Что из этого получится, Барбаре пока не знает, но попытать свое счастье юный талант намерен серьезно.

Барбаре Самхарадзе стала открытием 2016 года в Грузии. Тогда пятнадцатилетняя грузинка из региона Кахети завоевала судей и зрителей рейтингового телепроекта "Ничиери". Уроженка села Чабукиани (Лагодехский район) получила 48,6% процентов голосов зрительской аудитории, став абсолютным лидером народного проекта талантов.

Барбара Самхарадзе в финале Ничиери
facebook.com/barbara.samxaradze
Девушка из деревни с необычным голосом победила в шоу талантов в Грузии

Дар обладательницы необычайно сильного голоса с самого начала был высоко оценен в грузинской столице. На первом прослушивании Самхарадзе спела хит I Will Survive известной американской певицы Глории Гейнор (Gloria Gaynor). В ходе ее исполнения зал и члены жюри аплодировали девушке стоя. Так Барбара стала явной фавориткой шестого сезона "Ничиери".

Барбара Самхарадзе не имеет музыкального образования и никогда не посещала уроков вокала.

Britain's Got Talent ("Великобритания ищет таланты") - британский телевизионный конкурс талантов, являющийся частью глобальной франшизы Got Talent, созданной британским продюсером Саймоном Коуэллом. Конкурс транслируется на ITV. Премьера шоу состоялась 9 июня 2007 года после успеха шоу America's Got Talent.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2124)


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