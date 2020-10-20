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Португальцев познакомят с шедеврами и новинками грузинского кино

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2125)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201020/249759240/Portugaltsev-poznakomyat-s-shedevrami-i-novinkami-gruzinskogo-kino-.html

Мэтры, мастера и новички - в Португалии впервые представят огромную ретроспективу кинематографа Грузии

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Международный фестиваль документального кино Doclisboa, который пройдет с 22 октября по 1 ноября, посвятит масштабную ретроспективу кинематографу Грузии, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Кадр из фильма Начало Дэи Кулумбегашвили
photo : courtesy of Georgian National Film Center
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Португальцы увидят как шедевры сокровищницы грузинского кино, так и работы молодых режиссеров. В программе под названием "Непрерывное путешествие" покажут художественные, документальные и анимационные картины.

Среди заявленных лент - "Элисо" Николая Шенгелая, "Буба" Нуцы Гогоберидзе, "Соль Сванети" Михаила Колотозова, "Пловец" Ираклия Квирикадзе, "Зонтик" Михаила Кобахидзе, "Меквле" Годердзи Чохели, "Кукурузный остров" Георгия Овашвили, "Длинные светлые дни" Наны Эквтимишвили и др.

Из новинок зрители увидят "Чужой дом" Русудан Глурджидзе, "Деде" Мариам Хачвани, "Колыбельная войны" Яны Угрехелидзе и "Золотая нить" Ланы Гогоберидзе. 

Поучаствует Грузия и в индустриальной секции Nebulae - в ней перед иностранными кинопродюсерами будут представлены восемь грузинских проектов. Кроме того, на Doclisboa также запланировано множество тематических дискуссий и круглых столов с участием грузинских кинематографистов.

В этом году в связи с пандемией коронавируса Лиссабонский кинофестиваль пройдет в онлайн-формате.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2125)


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