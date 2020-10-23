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Актер Лука Чиковани

Грузинский красавец исполнит роль Цезаря в итальянском фильме

Instagram / lucachikovani
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201023/249784420/Gruzinskiy-krasavets-ispolnit-rol-Tsezarya-v-italyanskom-filme.html

Только вслушайтесь в фамилию Чиковани - она даже звучит по-итальянски, не правда ли? В любом случае после фильма "Счастливый Лазарь" грузинскому актеру заметно везет

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Молодой итальянский актер грузинского происхождения Лука Чиковани снимется в фильме режиссера Джованни Тройло "Сила Рима" (Рower of Rome).

Новость о том, что Чиковани сыграет одну из главных ролей, а именно - Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, актер рассказал в Instagram, опубликовав несколько фотографий с бэкстейджа.

"Это была довольно большая ответственность - сыграть роль императора Августа, и я искренне надеюсь, что вам понравится мое исполнение этой невероятной роли. Огромная честь для меня! Было приятно работать с актером Эдоардо Лео и великим режиссером Джованни Тройло", - пишет Лука.

Примечательно, что это не первая роль в кино для Чиковани. Ранее он снимался в фильме итальянского режиссера Аличе Рохвахер "Счастливый Лазарь". Полнометражная лента даже получила приз Международного Каннского фестиваля за лучший сценарий.

Лука Чиковани родился в Тбилиси, а в шесть лет вместе с матерью переехал в Италию, где живет и работает по сей день. Чиковани довольно разносторонний человек, периодически предстает в амплуа модели, актера и певца.



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