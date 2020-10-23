Грузинский красавец исполнит роль Цезаря в итальянском фильме

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Молодой итальянский актер грузинского происхождения Лука Чиковани снимется в фильме режиссера Джованни Тройло "Сила Рима" (Рower of Rome).
Новость о том, что Чиковани сыграет одну из главных ролей, а именно - Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, актер рассказал в Instagram, опубликовав несколько фотографий с бэкстейджа.
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I can finally tell you! I’m playing the role of the Emperor Augusto in the new movie “ POWER OF ROME “ for @skyitalia about the Roman Empire. It was quite a big responsability to play the role of the Great Augusto and I really hope with my heart that you will like my performance for this incredible role. A huge Honour for me! It was a pleasure to work with @edoardoleo and the great director @giovannitroilo Here is some pics from the backstage 😋
"Это была довольно большая ответственность - сыграть роль императора Августа, и я искренне надеюсь, что вам понравится мое исполнение этой невероятной роли. Огромная честь для меня! Было приятно работать с актером Эдоардо Лео и великим режиссером Джованни Тройло", - пишет Лука.
Примечательно, что это не первая роль в кино для Чиковани. Ранее он снимался в фильме итальянского режиссера Аличе Рохвахер "Счастливый Лазарь". Полнометражная лента даже получила приз Международного Каннского фестиваля за лучший сценарий.
Лука Чиковани родился в Тбилиси, а в шесть лет вместе с матерью переехал в Италию, где живет и работает по сей день. Чиковани довольно разносторонний человек, периодически предстает в амплуа модели, актера и певца.