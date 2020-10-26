"Как пандемия изменила мир": София Шеварднадзе выпускает первую книгу

Книга посвящена предпосылкам возникновения COVID-19, теориям заговора, будущему мировой экономики, а также о любви, отношениях и новым правилам современного мира

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Российский журналист, автор грузинского происхождения София Шеварднадзе написала книгу на самую актуальную тему - "Будущее сегодня: как пандемия изменила мир".

На протяжении многих лет Шеварднадзе в рамках своих авторских программ собирала свои наблюдения, общаясь с учеными, политиками, писателями и художниками. Журналистка интересовалось вопросами об информационном пространстве, что на него влияет, как оно влияет на других и так далее.

Набравшись мнений влиятельных персон, а также своих суждений, Шеварднадзе решила выпустить свою книгу. В октябре в свет выйдет первая книга журналистки, в которой она объединила свои беседы с самыми разными героями – от Нассима Талеба, Татьяны Черниговской, Андрея Курпатова, художников Ай Вэйвэя и Айдан Салаховой до телеведущего Владимира Познера, океанографа Филиппа Кусто, митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) и основателя Dating.com Дмитрия Волкова.

Практически все разговоры происходили весной 2020 года, а потому, логично, были посвящены причинам и предпосылкам возникновения вируса, теориям заговора, будущему мировой экономики, а также любви, отношениям и новым правилам современного мира.

"Психологическое состояние общества – одна из важнейших составляющих стратегии, от которой зависит, насколько безболезненно и быстро мы выйдем из кризиса", – говорит София на страницах своей книги.

София Шеварднадзе получила известность как телеведущая авторской программы "SophieCo" на канале "Russia Today", а затем стала лицом передачи "Про любовь" на "Первом канале".

Родилась София в грузинской столице, а детство и юность провела в Париже, Бостоне и Нью-Йорке. Мама – Нино Гурамовна, занималась воспитанием детей – Софико, двух ее сестер Мариам и Нанули, а также брата Лаши. Отец будущей журналистки Паата Эдуардович был юристом, но самая большая знаменитость в семье – дедушка Эдуард Шеварднадзе, бывший президент Грузии.