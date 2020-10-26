Сразу четыре детских писателя из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен в 2021 году

Всего в этом году на престижную премию в области детской литературы претендуют 263 участника из 69 стран

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузия представила пять номинантов на международную премию памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2021 году. Имена номинантов опубликованы на официальном сайте премии.

Это детские авторы: Ирма Малацидзе, Мариам Циклаури, Бондо Мацаберидзе, Теа Топурия, а также Никозская Школа искусств имени Святого Александра Окропиридзе.

Премия памяти Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren Memorial Award) – шведская премия за достижения в детской литературе, основанная правительством Швеции в 2002 году в честь легендарной детской писательницы. Премия присуждается ежегодно, призовой фонд составляет пять миллионов шведских крон (более полумиллиона долларов).

Эта премия – крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Она присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.

Всего на престижную премию в области детской литературы претендуют 263 участника из 69 стран. Лауреат будет объявлен 13 апреля 2021 года.

"Русский клуб" из Грузии стал призером конкурса к 75-летию Победы над фашизмом >>>

От России в этом году выдвинуты Евгений Антоненков, Анастасия Архипова, Евгения Басова, Михаил Бычков, Нина Дашевская, Александра Литвина, Фонд Созидание, Анна Старобинец, Александр Траугот и Михаил Яснов.

В Грузии номинантов на премию Линдгрен ежегодно объявляет Национальная парламентская библиотека им. И. Чавчавадзе.

Мариам Циклаури – автор множества детских книг и переводов. Является обладателем нескольких престижных литературных премий, среди которых конкурс "Шотаоба", премия "Сагурамо" в номинации "Поэзия", литературная премия имени Якоба Гогебашвили для детей и юношества в номинации "Лучший поэтический сборник года" и другие. Поэзия и переводы Мариам Циклаури включены во многие грузинские и иностранные сборники и учебники.

Теа Топурия – грузинский писатель, поэт, журналист и редактор. Родилась в 1977 году в Сухуми. С 1998 года работает в журналистике, освещает темы, связанные с защитой прав человека и охраной окружающей среды. Является лауреатом многочисленных литературных конкурсов. Топурия – автор книг "Парадийские каникулы", "Пробуждающие сказки" и "Наводнение в зоопарке". В 2019 году немецкий перевод "Наводнения в зоопарке", написанного по реальным событиям в Грузии, получил литературную награду в Германии.

Бондо Мацаберидзе – известный грузинский детский писатель. В 2018 году номинирован на Премию памяти Астрид Линдгрен от Грузии. Бондо Мацаберидзе родом из края Имерети, города Самтредия. Занимается активной литературной деятельностью с 1990-х годов. Бондо – автор "Сказок про мальчика Бекну" и поэтического сборника "Формула терпения".

Произведения Бондо Мацаберидзе отличаются стилизацией под фольклор, добротой, вниманием к детям, атмосферой дружелюбия и любви к родине и природе. Его сказки – это не сказки в классическом понимании, а простые истории из жизни грузинских детей, но облаченные в сказочную и порой фантастическую форму. Его творчество переведено на русский, немецкий, турецкий, иранский и другие языки.

Детский писатель, журналист и переводчик Ирма Малацидзе родилась в 1968 году в Хашури (регион Шида Картли). Малацидзе – основатель и руководитель Фонда деткой литературы. В 2002 году окончил факультет киножурналистики в Тбилисском государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели. Работала журналистом на Общественном вещателе Грузии, в нескольких информационных агентствах и газетах. Является первым победителем конкурса "Новые лица в грузинской детской литературе".

Ирма Малацидзе – финалистка конкурсов "Пен-марафон" и "Луарсаб Таткаридзе", а также номинант литературной премии "Саба". Систематически печатается в литературных изданиях. Ее произведения входят в различные сборники и школьные учебники.

Обладателем международной премии памяти Астрид Линдгрен в 2020 году стала писательница и художница из Южной Кореи Пэк Хина.