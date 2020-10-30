Грузинская балерина признана одной из лучших танцовщиц в мире

За звание абсолютного лидера теперь артистке из Грузии придется побороться с российскими коллегами из Большого театра

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Грузинская балерина Майя Махатели признана одной из лучших танцовщиц по версии международного журнала Dance Europe, издаваемого с 1995 года в Лондоне.

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Теперь за звание "Лучший танцор 2020 года" с артисткой из Грузии будут бороться российские танцоры из Большого Театра – Мария Александрова и Владислав Лантратов.

Проголосовать за Махатели или другого кандидата может любой желающий. Для этого надо отправить по электронной почте media@danceeurope.net имя и фамилию предпочитаемого танцора до 31 октября.

Майя Махатели родилась в Тбилиси. Начав заниматься балетом в Тбилисском хореографическом училище имени Вахтанга Чабукиани, в 2002 году она закончила обучение в Международной балетной школе (International Ballet School) в Германии (педагоги Г. и В. Замуэль).

В 2002 году Майя Махатели была принята в Балет Колорадо, в 2006 году перешла в Королевский балет Бирмингема на положение солистки. С 2007 года Махатели работает в Национальном балете Нидерландов, с 2010 года – в статусе прима-балерины, исполняя ведущие партии в спектаклях классического и современного репертуара. Среди них Принцесса Аврора ("Спящая красавица"), Золушка ("Золушка"), Жизель ("Жизель"), Джульетта ("Ромео и Джульетта") и другие.

Майя Махатели неоднократно принимала участие в Международных балетных гала-концертах, выступала как приглашенная балерина в спектаклях театров США, Японии, Чехии и России. Является лауреатом Международных конкурсов, проходившихся в Грузии, России и США.