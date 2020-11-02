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Актеры (слева направо): Леонид Быков, Владимир Талашко, Александр Немченко, Вано Янтбелидзе, Алим Федоринский, Вилорий Пащенко, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев в художественном фильме В бой идут одни старики (режиссер-постановщик Леонид Быков, киностудия им. А. Довженко, 1973 год).

Умерла звезда фильма "В бой идут одни старики"

© photo: Sputnik / Осипов
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201102/249907300/Umerla-zvezda-filma-V-boy-idut-odni-stariki-.html

В картине Быкова артист, будучи студентом второго курса, снялся вместе с грузинским актером Вано Янтбелидзе

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В Украине в возрасте 66 лет из жизни ушел актер Александр Немченко, известный по работе в фильме "В бой идут одни старики". Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

Учора увесь день плакала природа, тихо й сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої...

Опубликовано Вінницький академічний музично-драматичний театр ім.Миколи Садовського Понедельник, 2 ноября 2020 г.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно… Умер Александр Немченко. Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, что делал, и ко всем, кто его окружал", - сказано в некрологе актера на странице театра в Facebook.

Артист Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в городе Ровно на Украине. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Будучи студентом второго курса, снялся в знаменитом фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Прощание с Немченко состоится 3 ноября в 16.00 в Виннице.



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