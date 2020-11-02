Умерла звезда фильма "В бой идут одни старики"

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В Украине в возрасте 66 лет из жизни ушел актер Александр Немченко, известный по работе в фильме "В бой идут одни старики". Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно… Умер Александр Немченко. Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, что делал, и ко всем, кто его окружал", - сказано в некрологе актера на странице театра в Facebook.

Артист Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в городе Ровно на Украине. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Будучи студентом второго курса, снялся в знаменитом фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Прощание с Немченко состоится 3 ноября в 16.00 в Виннице.