Меладзе призвал российских артистов не участвовать в новогодних передачах

По его словам, так люди, может быть, заметят, что есть отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних программах.

По его словам, без новогодних концертов, которые отменили, нет ощущения праздника, а людям останется лишь смотреть программы по телевизору.

"А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах", – пояснил Меладзе.

Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что есть отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.

Позднее в интервью изданию "Подъем" Меладзе заявил, что своими словами "гипотетически" закинул удочку, так как артисты все равно будут сниматься в новогодних программах, потому что соскучились по съемкам.

"Но, с другой стороны, мы ж не звери – взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, мое высказывание никоим образом серьезно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и все это", – заявил певец.

Он, как признался, лишь высказал свое возмущение.