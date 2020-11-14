00:08 15 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
Певец Валерий Меладзе на концерте

Меладзе призвал российских артистов не участвовать в новогодних передачах

© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (374)
22202
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201114/250038853/Meladze-prizval-rossiyskikh-artistov-ne-uchastvovat-v-novogodnikh-peredachakh.html

По его словам, так люди, может быть, заметят, что есть отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних программах.

По его словам, без новогодних концертов, которые отменили, нет ощущения праздника, а людям останется лишь смотреть программы по телевизору.

Валерий Меладзе
© photo : Valeriy Meladze / FB
Жена Валерия Меладзе рассказала, как пандемия изменила его жизнь

"А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах", – пояснил Меладзе.

Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что есть отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.

Позднее в интервью изданию "Подъем" Меладзе заявил, что своими словами "гипотетически" закинул удочку, так как артисты все равно будут сниматься в новогодних программах, потому что соскучились по съемкам.

"Но, с другой стороны, мы ж не звери – взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, мое высказывание никоим образом серьезно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и все это", – заявил певец.

Он, как признался, лишь высказал свое возмущение.

Темы:
Светская хроника (374)
Теги:
Новый год, Валерий Меладзе


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Место встречи изменить нельзя - новый митинг оппозиции у здания парламента Грузии
Место встречи изменить нельзя - новый митинг оппозиции у здания парламента Грузии
Количество суицидов в Европейском Союзе
Самоубийства в странах ЕС – рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться