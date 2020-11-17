ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Москве простились с Арменом Джигарханяном - знаменитого российского артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.
Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с ним состоялось во вторник в Московском драматическом театре.
Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности. Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.
"Армена Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью", - сказал Согомонян.
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Актер был лауреатом множества российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также был награжден армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.