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Букеровская премия 2020. Церемония награждения в формате онлайн. Дуглас Стюарт

Объявлен лауреат Букеровской премии 2020 года

© AP Photo / David Parry
Культура
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Книга победителя "Шагги Бейн" посвящена матери писателя, которая умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт – его наградили за дебютный роман "Шагги Бейн". Имя победителя было названо накануне вечером в ходе виртуальной торжественной церемонии.

Церемония награждения премией памяти Астрид Линдгрен
© AP Photo / Jonas Ekstromer
Сразу четыре детских писателя из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен в 2021 году

Книга "Шагги Бейн" посвящена матери писателя, которая умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет. Роман повествует о непростом периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи в Глазго 1980-х годов.

"Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь", – сказал Стюарт.

В шорт-лист премии входили американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте. 

Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.

Любопытно, что в церемонии приняли участие бывший президент США Барак Обама, рассказавший о своих впечатлениях от прочитанных книг-победителей Букера, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также победительницы прошлого года Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Букеровская премия 2020. Церемония награждения в формате онлайн
© AP Photo / David Parry
Букеровская премия 2020. Церемония награждения в формате онлайн

Самым первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Главной сенсацией премии этого года стало то, что английская писательница и обладательница двух Букеров Хилари Мэнтел не попала в короткий список.



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