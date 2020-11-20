21:32 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
Срочно:
Девушка смотрит на экран монитора, рассматривая картину с изображением Царицы Тамар

Дизайнер Дэвид Кома создал для своей новой коллекции 3D модель царицы Тамар

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (226)
45 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201120/250112772/Dizayner-Devid-Koma-sozdal-dlya-svoey-novoy-kollektsii-3D-model-tsaritsy-Tamar-.html

Футуристическо-сексапильное отражение царицы Тамар в фантазии грузинское модельера вылилось в довольно интересную дизайнерскую концепцию

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения дизайнер Дэвид Кома представил новую круизную коллекцию в форме 3D-кампании, созданной по образу средневековой грузинской царицы Тамары.

Главный герой созданного модельером трехмерного мира - первая цифровая Koma girl - плод воображения дизайнера, которую он назвал Тамар М, в честь царицы Грузии Тамар, которая правила в XII веке.

"Это первая женщина, правившая родиной Давида. Тамар известна своей силой и интеллектом, которые в средние века подняли страну до ее зенита. Тамар отправляется в эскапистское путешествие по множеству потусторонних локаций, находя освобождение от монотонности своего мира и вновь открывая себя в идиллическом лесу. У зрителя остается вопрос - было ли ее путешествие реальным или эти приключения существовали только в ее самых смелых мечтах?" - говорится на официальном YouTube-канале дизайнера.

Так Дэвид Кома в условиях пандемии создал свою воображаемую вселенную, вымышленный подиум в захватывающем трехмерном мире.

В круизную коллекцию вошли характерные для бренда облегающие коктейльные наряды с асимметричным кроем. На видео Тамара М идет по ландшафту технологичного будущего.

Чем известен Дэвид Кома?

Молодой дизайнер из Грузии Давид Комахидзе создал собственную марку David Koma в 2009 году. Дэвид Кома родился в Тбилиси в 1981 году. С детства мечтал работать в индустрии моды: рисовал женские образы и хотел уехать в Лондон, чтобы выучиться на дизайнера. Сначала Кома поступил в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от David Koma (@davidkomalondon)

Дебютную коллекцию Кома представил еще совсем юным - в возрасте 15 лет. Детская мечта Комы сбылась – он все-таки поехал в Лондон, где окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина.

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (226)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться