Грузинской моделью Матильдой Гварлиани заинтересовался Роберто Кавалли

Юная грузинка с очаровательной щербинкой в зубах давно уже привлекает внимание мировых брендов и модельеров

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Молодая грузинская модель Матильда Гварлиани стала частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли.

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Матильда приняла участие в рекламной кампании Roberto Cavalli, посвященной дизайнерским сумкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Look Models Management (@lookmodelsmanagement)

Фотографию с фотосессии выложило ее материнское модельное агентство Look Models Management. В кадре 17-летняя модель выглядит строго и лаконично, держа в руках фирменную сумку.

Гварлиани, несмотря на свой юный возраст, уже успела поработать со всемирно известными брендами, а также поучаствовать в показах, в рамках разных Недель мод.

Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.

Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент модель сотрудничает с престижным агентством Next Model.