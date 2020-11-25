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Дизайнер Демна Гвасалия

Гвасалия представит новую коллекцию Balenciaga в видеоигре о потустороннем мире

photo: Demna Gvasalia Daily / FB
Культура
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Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (227)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201125/250154877/Gvasaliya-predstavit-novuyu-kollektsiyu-Balenciaga-v-videoigre-o-potustoronnem-mire.html

В виртуальной утопии Демны игроки смогут пересекать разные туры, а в случае победы переместятся в так называемый потусторонний мир

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия – креативный директор модного дома Balenciaga, готовит новую коллекцию в виде видеоигры, пишет WWD

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Гвасалия представит осеннюю коллекцию 6 декабря. Она будет презентована в виде онлайн-видеоигры под названием Afterworld: The Age of Tomorrow, что в переводе с английского звучит примерно как "Загробный мир: Эпоха будущего". Действия в ней происходят в 2031 году. 

"Аватар главного героя будет перемещаться по отдельным зонам, руководствуясь своими задачами и взаимодействиями, – говорится в официальном заявлении Balenciaga. – Повествование в Afterworld построено на мифологическом прошлом и прогнозируемом будущем с вневременными архетипами и спекулятивными образами". 

Трек к новой коллекции уже традиционно написал друг Гвасалия Лоик Гомес. В виртуальной утопии игроки смогут пересекать разные туры, а в случае победы переместятся в так называемый потусторонний мир.

Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы.

Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.

Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (227)


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