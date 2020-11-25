Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом

Известного 86-летнего артиста госпитализировали в Москве вместе с супругой, пока заболевание проходит у обоих в легкой форме

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Знаменитого российского актера и режиссера Александра Ширвинда госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52 – сейчас это медучреждение перепрофилировано для лечения ковид-инфицированных.

"Больной в отделении реаниматологии. На вчерашние сутки давление 120 на 80. Температура 36,5, сатурация 95", – рассказали РИА Новости в клинике.

Позднее директор Театра сатиры Мамед Агаев подтвердил данную информацию.

"Александра Анатольевича госпитализировали еще в понедельник вместе с супругой, им поставили диагноз COVID, но, слава богу, у них это все в легкой форме", – сказал он.

Александр Ширвиндт – народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог. Художественный руководитель Московского театра сатиры. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему 86 лет.

Ширвиндт снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее яркие среди них – "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Еще раз про любовь", "Старики-разбойники", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Зимний вечер в Гаграх", "Самая обаятельная и привлекательная" и "Забытая мелодия для флейты".