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Кадр из сериала Ход королевы

Cериал "Ход королевы" стал самым популярным на Netflix

© photo : Netflix (2020)
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201125/250160831/Cerial-Khod-korolevy-stal-samym-populyarnym-na-Netflix.html

Кино о гениальной шахматистке покорило не только любителей этой интеллектуальной игры, но и людей, далеких от этого вида спорта

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Новый сериал Netflix "Ход королевы" назван самым популярным сериалом стримингового сервиса - менее чем за месяц со дня премьеры его посмотрели свыше 60 миллионов зрителей.

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© photo: Sputnik / Saakov
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"Ход королевы" (оригинальное название "Ферзевый гамбит") - это история жизни гениальной шахматистки-сироты, страдающей алкогольной и наркотической зависимостью.

Ее роль блестяще сыграла актриса Аня Тейлор-Джой.

Семисерийный фильм произвел самый настоящий фурор в сети. Поклонники не устают обсуждать сценарий, стильные костюмы и декорации сериала. И, кажется, что "Ход королевы" уже претендует на лучшие премии 2020 года, который оказался скудным из-за пандемии коронавируса.

Любопытно, что "Ход королевы" побил главный рекорд и стал самым популярным мини-сериалом за всю историю Netflix: такое сообщение появилось в официальном Twitter сервиса.

Более того, сериал оказался в десятке самых известных шоу в 92 странах, а также возглавил рейтинги в 63-х из них. К слову, роман Уолтера Тевиса - "Ферзевый гамбит", по которому и сняли сериал, возглавил список бестселлеров по версии издания The New York Times.



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