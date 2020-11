Зрительское голосование на сайте "Детского Евровидения" стартует 27 ноября

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Зрительское онлайн-голосование на официальном сайте международного песенного конкурса "Детское Евровидение - 2020" стартует в пятницу, 27 ноября, с 23:00 по тбилисскому времени.

Просмотрев видеоролики с выступлениями всех конкурсантов на сайте junioreurovision.tv, можно будет выбрать трех понравившихся исполнителей, в том числе и участника от своей страны. Голосование завершится прямо перед началом шоу 29 ноября и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут.

По правилам шоу, голоса зрителей и профессионалов будут распределяться в соотношении 50/50. К слову, члены жюри выставят свои оценки уже 28 ноября, просмотрев представленные на конкурс выступления участников. Как ожидается, в этот же день состоится пресс-конференция со всеми участниками конкурса. Она пройдет в онлайн-формате на официальном сайте конкурса.

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.

Слоганом 18-го фестиваля станет фраза "Move the world!" ("Двигай мир!"). В финале конкурса выступят участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Германии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза.

Грузию в этом году представляет 10-летняя Сандра Гаделия. На детском "Евровидении - 2020" она выступит с песней "You Are Not Alone". Над конкурсной песней Гаделия работал композитор Георгий Кухианидзе, а текст принадлежит Темо Саджая.

Согласно прошедшей 23 ноября жеребьевке, выступление грузинской исполнительницы будет показано в прямом эфире под номером 7.

Финал конкурса грузинские зрители увидят в воскресенье, 29 ноября, в 20:00, в эфире Первого телеканала.

В 2019 году Грузию на "Детском Евровидении - 2019" в польском городе Гливице представлял тринадцатилетний Георгий Ростиашвили с песней We need love ("Нам нужна любовь"). Он занял 14 место. Победительницей стала польская певица Вики Габор.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".