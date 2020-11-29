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Репетиция детского конкурса песни Евровидение-2019

Победителем "Детского Евровидения – 2020" стала Франция: Грузия шестая

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Культура
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Темы:
Детское Евровидение 2020 (9)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201129/250201067/Pobeditelem-Detskogo-Evrovideniya--2020-stala-Frantsiya.html

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" проходил в Польше в формате телемоста

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Победителем международного вокального конкурса "Детское Евровидение – 2020" стала представительница Франции Валентина Тронель.

По результату голосования зрителей и членов жюри, победительницей стала 11-летняя Валентина Тронель с песней "Я представляю тебе" (J"imagine).

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" проходил в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие были размещены в студии в Варшаве, а каждый участник исполнял свою песню из студии в своей стране.

Представительница Грузии Сандра Гаделия с песней You are not alone вошла в десятку лучших, заняв 6 место.

В прошлом году на конкурсе "Детского Евровидения" победила представительница Польши Вики Габор, таким образом Польза взяла первое место в конкурсе во второй раз подряд.

Слоганом 18-го фестиваля была фраза "Move the world!" (англ. "Двигай мир!"). В финале конкурса участвовали участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Темы:
Детское Евровидение 2020 (9)


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