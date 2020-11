Победителем "Детского Евровидения – 2020" стала Франция: Грузия шестая

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Победителем международного вокального конкурса "Детское Евровидение – 2020" стала представительница Франции Валентина Тронель.

По результату голосования зрителей и членов жюри, победительницей стала 11-летняя Валентина Тронель с песней "Я представляю тебе" (J"imagine).

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" проходил в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие были размещены в студии в Варшаве, а каждый участник исполнял свою песню из студии в своей стране.

Представительница Грузии Сандра Гаделия с песней You are not alone вошла в десятку лучших, заняв 6 место.

В прошлом году на конкурсе "Детского Евровидения" победила представительница Польши Вики Габор, таким образом Польза взяла первое место в конкурсе во второй раз подряд.

Слоганом 18-го фестиваля была фраза "Move the world!" (англ. "Двигай мир!"). В финале конкурса участвовали участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.