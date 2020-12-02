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От COVID умер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце"

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Культура
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До этого известный артист неделю находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему шел 72-й год

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В России из жизни ушел Народный артист Борис Плотников – артист умер на 72-м году жизни от коронавируса, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"До этого неделю был на аппарате ИВЛ", – рассказал он. Дата и место прощания пока не известны.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Борис Плотников, предпремьерный показ спектакля "Женитьба" в МХТ им. Чехова

Плотников родился в Свердловской области, окончил местное театральное училище и филфак Уральского госуниверситета. Служил в Свердловском ТЮЗе, в конце 70-х переехал в Москву, где работал в Театре Сатиры, театре Советской Армии, а последние 18 лет – в МХТ им. Чехова.

В кино дебютировал в 1976 году, снявшись в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". Всесоюзную известность ему принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко "Собачье сердце".

Темы:
Новости из России (1484)


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