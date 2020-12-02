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Кто стал самым популярным в мире кино в 2020 году? Рейтинг IMDb

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Сервис IMDb составил два рейтинга: десять лучших кинозвезд и десять актеров и актрис, ставших открытиями 2020 года

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Кубино-испанская актриса Ана де Армас возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис в 2020 году по версии IMDb. Она известна киноманам по участию в фильмах "Достать ножи" и "Не время умирать".

Актриса София Вергара
© AP Photo / Chris Pizzello
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Сервис IMDb составил два рейтинга: десять лучших кинозвезд и десять актеров и актрис, ставших открытиями 2020 года. Оба списка выложены в твиттере IMDb.

Отмечается, что в их основе еженедельный чарт STARmeter сайта IMDbPro, который в свою очередь формируется исходя из предпочтений пользователей (ежемесячная аудитория IMDb, самого популярного в Сети источника информации о фильмах, сериалах и актерах, — составляет 200 миллионов человек).

На втором месте среди самых популярных — Джулия Гарнер ("Озарк"), на третьем — Аня Чалотра ("Ведьмак"), на четвертом — Милли Бобби Браун ("Очень странные дела", "Энола Холмс"), на пятом — Эрин Мориарти ("Пацаны").

Замыкает десятку Генри Кавилл ("Ведьмак"). Он не единственный мужчина в списке. На седьмой строчке — Эйдан Галлахер ("Академия "Амбрелла").

В рейтинге "прорывов года" лидирует Аня Чалотра.



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