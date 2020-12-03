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Выставочный зал Национальной парламентской библиотеки в столице Грузии

В Национальной библиотеке Берлина появится угол грузинской книги

photo: National Library of Georgia / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2163)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201203/250235276/V-Natsionalnoy-biblioteke-Berlina-poyavitsya-ugol-gruzinskoy-knigi.html

Вскоре активное сотрудничество грузинской библиотеки планируется и с библиотекой Берна в Швейцарии, а также с главной библиотекой Рима

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальная парламентская библиотека Грузии и Национальная библиотека Берлина подписали меморандум о сотрудничестве.

Георгий Кекелидзе и Тика Тедорадзе
photo: GiKekelidze / FB
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Информацию об этом распространил на своей официальной странице в Facebook директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе, назвав это событие важной новостью. Это удалось сделать при поддержке посольства Грузии в Германии.

В Государственной библиотеке Берлина будет создан уголок грузинской книги, а также начнется активное совместное исследование грузинских архивов, хранящихся в Германии.

"Вскоре мы планируем такое же сотрудничество с библиотекой Берна в Швейцарии и Главной библиотекой Рима в Италии", – анонсирует Кекелидзе.

На сегодняшний день Национальная парламентская библиотека открыла грузинские книжные уголки в семидесяти городах мира.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2163)


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