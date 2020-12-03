В Национальной библиотеке Берлина появится угол грузинской книги

Вскоре активное сотрудничество грузинской библиотеки планируется и с библиотекой Берна в Швейцарии, а также с главной библиотекой Рима

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальная парламентская библиотека Грузии и Национальная библиотека Берлина подписали меморандум о сотрудничестве.

Информацию об этом распространил на своей официальной странице в Facebook директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе, назвав это событие важной новостью. Это удалось сделать при поддержке посольства Грузии в Германии.

В Государственной библиотеке Берлина будет создан уголок грузинской книги, а также начнется активное совместное исследование грузинских архивов, хранящихся в Германии.

"Вскоре мы планируем такое же сотрудничество с библиотекой Берна в Швейцарии и Главной библиотекой Рима в Италии", – анонсирует Кекелидзе.

На сегодняшний день Национальная парламентская библиотека открыла грузинские книжные уголки в семидесяти городах мира.