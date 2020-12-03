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Оперная певица Анита Рачвелишвили

Анита Рачвелишвили названа лучшей оперной певицей года в Германии

photo: Anita Rachvelishvili Official / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2164)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201203/250236622/Anita-Rachvelishvili-nazvana-luchshey-opernoy-pevitsey-goda-v-Germanii.html

Издание, фокусирующееся на оперном искусстве, назвало грузинское меццо-сопрано лучшим голосом 2020 года

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузинская певица Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано) оказалась на декабрьской обложке престижного немецкого журнала Оper! Magazin! – оперная дива названа лучшей певицей 2020 года.

So happy! Thank you so much @opermagazin for this amazing award! #singeroftheyear #operaward #opermagazine

Опубликовано Anita Rachvelishvili Вторник, 1 декабря 2020 г.

Певица поблагодарила всех на своей Facebook-странице, отметив, что очень счастлива получить "эту потрясающую награду".

Оper! – международное издание, фокусирующееся на оперном искусстве. Основано в 2015 году и выходит каждый месяц. Печатное издание доступно в Германии, Австрии и Швейцарии, а также для подписчиков по всему миру. Имеет и цифровую версию.

Чем известна Анита Рачвелишвили?

Анита Рачвелишвили родилась в Тбилиси. Обучалась игре на фортепиано в школе им. Мухрана Мачавариани, а вокалу – в Консерватории им. Вано Сараджишвили. В Грузии Рачвелишвили дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.

Анита Рачвелишвили
photo: Slow Mo / FB
Анита Рачвелишвили

На международной арене Анита Рачвелишвили стала известна 7 декабря 2009 года, на открытии сезона в La Scala, где исполнила заглавную партию в опере "Кармен".

Дебютный спектакль певицы на европейской сцене прошел с огромным успехом и транслировался телеканалами всего мира. В 2011 году певица дебютировала на сцене нью-йоркского Carnegie Hall в партии Принцессы де Буйон в опере Чилеа "Адриенна Лекуврер". В 2017 году за исполнение партии Далилы в опере "Самсон и Далила" Сен-Санса Рачвелишвили была удостоена звания "Лучшая певица" премии Bachtrack Opera Awards.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2164)


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