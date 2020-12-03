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Фотограф

Фотограф из Грузии назван лучшим творцом года – Британский модный совет

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201203/250238181/Fotograf-iz-Gruzii-nazvan-luchshim-tvortsom-goda---Britanskiy-modnyy-sovet.html

Молодого фотографа отличает откровенный стиль съемки, минимализм декораций и фокус на звезд и мировые бренды

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузинский фотограф Давид Гиоргадзе во второй раз оказался в списке лучших творцов 2020 года по версии Британского модного совета .

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Публикация от Davit Giorgadze (@d.avit)

Британский модный совет (The British Fashion Council, BFC) – некоммерческая торговая группа модных дизайнеров Великобритании. Была создана в 1983 году, базируется в Лондоне. Целью организации является продвижение британских модельеров во всем мире.

Фотограф Давид Гиоргадзе
photo: d.avit / Instagram
Фотограф Давид Гиоргадзе

С 2018 года Британский совет моды предлагает список молодых творческих артистов года и представляет талантливых представителей из различных творческих сфер.

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Публикация от Davit Giorgadze (@d.avit)

Грузинский художник и фотограф Давид Гиоргадзе впервые был включен в этот список в прошлом году среди 100 самых новаторских и вдохновляющих молодых талантов. И в этом году он снова занял почетное место в этой категории, на этот раз в числе 50-ти выдающихся молодых творцов.

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Публикация от Davit Giorgadze (@d.avit)

Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.

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Публикация от Davit Giorgadze (@d.avit)

В объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе попали уже многие звезды – популярный американский актер Тимоти Шаломе, всемирно известная модель Белла Хадид, американский артист The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, всемирно известные модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.



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