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Онлайн или оффлайн: как пройдет церемония награждения "Оскар"?

© AP Photo / Matt Sayles
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201203/250241342/Onlayn-ili-offlayn-kak-proydet-tseremoniya-nagrazhdeniya-Oskar.html

Из-за сложной эпидемиологической обстановки одно из самых громких событий в мире кино уже перенесли на два месяца - церемония состоится 25 апреля

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В 2021 году церемония награждения кинопермии "Оскар" пройдет оффлайн - об этом сказал изданию Variety представитель Американской академии кинематографических искусств и наук.

Кадр из фильма Начало Дэи Кулумбегашвили
photo : courtesy of Georgian National Film Center
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Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки. На данный момент не известно, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений. Но в Академии отмечают, что даже если кинотеатры еще не будут работать, вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе.

Представители Академии недавно уже посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию.

Из-за пандемии COVID-19 Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.

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При этом пока неизвестно, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен - 86, а Мерил Стрип – 71.



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