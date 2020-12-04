12:06 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Певица Натия Тодуа

Грузинка Натия Тодуа названа одной из лучших певиц The Voice

photo: Natia Todua Official / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2166)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201204/250246509/Gruzinka-Natiya-Todua-nazvana-odnoy-iz-luchshikh-pevits-The-Voice.html

Прославилась 24-летняя исполнительница после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Популярная грузинская певица Натия Тодуа вошла в десятку лучших исполнителей на проекте "Голос".

Анита Рачвелишвили названа лучшей оперной певицей года в Германии >>>

Официальный канал "Best of The Voice", где публикуют видео выступлений лучших исполнителей, выпустил ролик с Натией Тодуа, где она выступает в туре слепых прослушиваний с песней "I Put A Spell On You". Канал высоко оценил грузинку, поместив ее на пятое место топа в десятке лучших.

Вместе с Тодуа в списке оказались конкурсанты из Австралии, Франции, Нидерландов, Болгарии, США, Великобритании и Испании.

В списках лучших, составленным каналом "Best of The Voice", уже не в первый раз оказываются грузинские певцы. Лучшим певцом проекта "Голос" также называли юного Александра Зазарашвили.

Двадцатичетырехлетняя певица Натия Тодуа прославилась после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany.

Грузинская исполнительница Натия Тодуа
photo: Natia Todua Official / FB
Грузинку Натию Тодуа назвали лучшей соло-певицей в США

Она попала в финал конкурса из 26 тысяч кандидатов, где ей удалось обойти троих конкурентов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,1%. В день победы Натию поздравили президент и премьер-министр Грузии.

Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в Абхазии, в Гали, выросла в селе Набакеви, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете.

Далее певица некоторое время жила и работала в немецком городе Брухзаль, на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в 20 километрах к северу от Карлсруэ.

Натия выступала на бэк-вокале группы "Вакис парки". В 2014 году приняла участие в грузинской версии X-Factor, а в 2015 – на Украине в Х-Факторе 6. В обоих проектах Натия Тодуа запомнилась как яркая участница.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2166)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пепел после извержения вулкана Семеру на острове Восточная Ява
Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява
Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха?
Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха?
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться