Грузинка Натия Тодуа названа одной из лучших певиц The Voice

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Популярная грузинская певица Натия Тодуа вошла в десятку лучших исполнителей на проекте "Голос".

Официальный канал "Best of The Voice", где публикуют видео выступлений лучших исполнителей, выпустил ролик с Натией Тодуа, где она выступает в туре слепых прослушиваний с песней "I Put A Spell On You". Канал высоко оценил грузинку, поместив ее на пятое место топа в десятке лучших.

Вместе с Тодуа в списке оказались конкурсанты из Австралии, Франции, Нидерландов, Болгарии, США, Великобритании и Испании.

В списках лучших, составленным каналом "Best of The Voice", уже не в первый раз оказываются грузинские певцы. Лучшим певцом проекта "Голос" также называли юного Александра Зазарашвили.

Двадцатичетырехлетняя певица Натия Тодуа прославилась после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany.

Она попала в финал конкурса из 26 тысяч кандидатов, где ей удалось обойти троих конкурентов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,1%. В день победы Натию поздравили президент и премьер-министр Грузии.

Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в Абхазии, в Гали, выросла в селе Набакеви, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете.

Далее певица некоторое время жила и работала в немецком городе Брухзаль, на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в 20 километрах к северу от Карлсруэ.

Натия выступала на бэк-вокале группы "Вакис парки". В 2014 году приняла участие в грузинской версии X-Factor, а в 2015 – на Украине в Х-Факторе 6. В обоих проектах Натия Тодуа запомнилась как яркая участница.