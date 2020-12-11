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От коронавируса скончался культовый кинорежиссер Ким Ки Дук

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201211/250320366/Ot-koronavirusa-skonchalsya-kultovyy-kinorezhisser-Kim-Ki-Duk.html

Оригинальный стиль творчества Ким Ки Дука поражал своей глубиной и характером многих кинокритиков и зрителей

ТБИЛИСИ, 11 дек  — Sputnik. Из жизни ушел Ким Ки Дук - культовый корейский кинорежиссер умер в Латвии от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил портал Delfi. Ему было 59 лет.

Режиссер Лучано Глор
photo: Culture and Creativity / FB
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По распространившейся информации, в Юрмале он собирался купить недвижимость и даже оформить вид на жительство, однако на запланированную встречу не пришел. Коллеги стали его разыскивать, но процесс затруднился из-за правил по защите личных данных.

Ким Ки Дук — обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", а также награды Каннского фестиваля за ленту "Ариран".

Мастер родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, а вскоре семья переехала в Сеул. В 17-летнем возрасте он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства.

Некоторое время Ким Ки Дук ездил по Европе с выставками своих картин. В 1993 году он получил награду Института сценаристов за сценарий к ленте "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За этим последовали еще несколько сценарных работ, после чего он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм "Крокодил". Вскоре появились ленты "Дикие животные", "Отель "Птичья клетка", "Реальный вымысел" и другие.

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В 2019 году Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Там в программе "Мастера" он представил свой фильм "Человек, пространство, время и снова человек".



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