Певица Эленэ Нинидзе покинула российское шоу "Голос 9"

Эленэ Нинидзе исполнила композицию Норы Джонс "Sunrise", однако пройти дальше ей не удалось, так как ее наставник Валерий Сюткин сделал выбор в пользу другого участника

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузинке Эленэ Нинидзе не удалось пройти тур "Нокауты" на популярном российском вокальном телешоу "Голос 9", поэтому она покинула проект.

Накануне в эфир вышел очередной выпуск вокального шоу "Голос", закрывающий этап нокаутов. Он также стал последним эфиром сезона, который транслировался в записи. С 18 декабря проект будет выходить в прямом эфире, а исход соревнования будут определять не только наставники, но и зрители.

На этот раз в командах каждого наставника осталось по три участника, которым пришлось сойтись на музыкальном ринге.

Эленэ Нинидзе исполнила композицию Норы Джонс "Sunrise", однако пройти дальше ей не удалось, так как ее наставник Валерий Сюткин сделал выбор в пользу Олега Аккуратова, который спел ретро-хит Эдуарда Хиля "Ходит песенка по кругу".

Эленэ Нинидзе – 25 лет, она родом из Тбилиси. "Я выросла в Грузии. Вся моя семья прекрасно поет. Мой папа пел в известном грузинском хоре. Когда мои родители меня услышали, они сразу поняли, что я могу стать певицей. Я с детства мечтаю чувствовать запах сцены и звук оваций – это адреналин для меня", – говорит про себя девушка.

В Грузии Эленэ окончила музыкальную школу и получила высшее образование на факультете журналистики, однако по специальности не работала. Перебравшись в Москву, окончила Гнесинку и освоила русский язык. А вскоре своей основной профессией решила сделать эстраду.

Нинидзе является солисткой группы Georgianos Band, а в прошлом была участницей грузинской верcии шоу "X-Factor".