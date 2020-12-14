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Фото Муси Тотибадзе для обложки альбома Молодость

Певица Муся Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость"

photo: courtesy of Musya Totibadze
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201214/250327012/Pevitsa-Musya-Totibadze-vypustila-novyy-albom-Molodost.html

Всего в составе новой работы исполнительницы восемь треков, которые, по словам певицы, довольно разнообразны, так как она не хочет относить себя к какому-то постоянному жанру и амплуа, и писать, и петь только в нем

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Муся (Мария) Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость".

В записи принимали участие музыканты Глеб Меркулов и Максим Войтов. Режиссер, саундпродюсер и композитор – Иван Лубенников. Тексты песен писала сама Тотибадзе.

"Все, что вы хотели сказать, нарисовать, станцевать, или все, что было на карантине, в жизни, мы за вас спели! Альбом наполнен радостью и грустью! Мечтами и снами! Слезами и смехом! В общем, все как мы любим! Слушайте! Подпевайте!" – прокомментировала релиз певица.

Всего в составе новой работы исполнительницы восемь треков.

Первый альбом певицы "Мальчик" вышел в 2019 году.

Рыжеволосая 23-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.

Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим.

Теги:
Муся Тотибадзе


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