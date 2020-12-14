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Английский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре

Ушел из жизни автор культовых шпионских романов

© photo: AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Культура
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Уникальный опыт службы в британской разведке помог автору более двадцати легендарных романов добиться известности

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Знаменитый британский писатель Джон ле Карре ушел из жизни – выдающемуся автору шпионских романов было 89 лет, говорится в сообщении его издательского агентства Curtis Brown.

"Мы скорбим вместе с его четырьмя сыновьями, их семьями и его женой Джейн. Джон ле Карре, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо властям в последующие десятилетия", – заявил агент писателя Джонни Геллера.

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Настоящее имя писателя Дэвид Корнуэлл. Родился в Пуле в Англии в 1931 году. После службы в армии поступил в Оксфорд. Прекрасное знание иностранных языков позволили сделать ему карьеру вначале в качестве преподавателя Итонского колледжа.

В разные годы Джон ле Карре успел посотрудничать с МИ5 и МИ6, а также поработать под дипломатическим прикрытием в Западной Европе, но затем сделал ставку на карьере писателя, что и принесло ему всемирную известность.

На русский язык переведены такие его бестселлеры, как "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и другие. Многие его книги были экранизированы.



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