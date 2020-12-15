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В Москве простились c Валентином Гафтом

© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201215/250348322/V-Moskve-prostilis-v-Valentinom-Gaftom.html

Прощание с артистом прошло в его родном театре "Современник", похоронили Гафта на Троекуровском кладбище

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В Москве простились с выдающимся актером Валентином Гафтом - Народного артиста РСФСР похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

Актер Валентин Гафт
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни

Гафт ушел из жизни 12 декабря на 86-м году жизни. Перед смертью актер долго болел. 

"После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбище", - сказал агентству представитель "Современника".

Валентин Гафт - знаменитый актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Родился 2 сентября 1935 года в российской столице. Выпускник Школы-студии МХАТ в 1957 году, играл на сценах в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник".

В кинематографе Гафт дебютировал в кино в картине "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.



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