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Валерий Меладзе

Валерий Меладзе даст концерт вместе с группой "Виа Гра" в ОАЭ

© photo : Valeriy Meladze / FB
Культура
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Темы:
Светская хроника (392)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201216/250360784/Valeriy-Meladze-dast-kontsert-vmeste-s-gruppoy-Via-Gra-v-OAE.html

Концерт состоится в знаменитом пятизвездочном отеле Armani Hotel Dubai, расположенном в самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе 7 января проведет концерт вместе с группой "Виа Гра" в Дубае в рамках рождественского фестиваля.

Певица Меги Гогитидзе
photo: Megi Gogitidze Official / FB
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Местом проведения фестиваля не случайно выбран Дубай. В то время как весь мир закрывает границы и объявляет о режиме локдауна, в Объединенных Арабских Эмиратах начинается бархатный сезон.

Концерт состоится в знаменитом пятизвездочном отеле Armani Hotel Dubai, расположенном в самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа, с видом на поющие фонтаны, которые стали визитной карточкой ОАЭ.

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

Темы:
Светская хроника (392)


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