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Певица Кэти Мелуа

Кэти Мелуа устроит онлайн-концерт для поклонников всего мира

© photo: AFP 2020 / GUILLAUME SOUVANT
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2192)
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Вместе с Мелуа выступит брат Кэти Зураб, который будет играть на электрогитаре. Они исполнят песни из нового альбома Album No.8

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Всемирно известная британская певица - грузинка по происхождению - Кэти Мелуа 17 декабря устроит глобальный лайв-стрим своего концерта.

Мелуа исполнит песни из своего нового альбома Album No.8. Вместе с ней будут выступать брат Кэти Зураб Мелуа, который будет играть на электрогитаре, а также Нина Харис на контрабасе. Трансляция будет вестись из зала Rivoli Ballroom в самом центре Лондона, который был открыт в 1913 году. Интересно, что там же снимался клип на песню Мелуа A Love Like That.

Валерий Меладзе
© photo : Valeriy Meladze / FB
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Это особенное мероприятие с несколькими камерами будет транслироваться в прямом эфире для фанатов со всего мира, однако чтобы "посетить" его, необходимо купить билет.

Кэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет - в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кэти выступала в грузинской столице с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания "Почетный гражданин Тбилиси".

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2192)


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